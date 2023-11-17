Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Роздільнянському районі

Автопригода сталася вчора, 15 листопада, увечері в селі Кучурган. Унаслідок аварії одна людина загинула, ще одна – госпіталізована.

Попередньо поліцейські встановили, що водій мікроавтобуса «Volkswagen Transporter», рухаючись у напрямку міста Роздільна, не впорався з керуванням на мокрому дорожньому покритті, виїхав за межі проїзної частини на узбіччя, де допустив зіткнення із залізобетонною опорою лінії електропередач.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці. Його пасажира з різними травмами голови каретою швидкої допомоги доставили до районної лікарні.

Слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження правоохоронці вилучили транспортний засіб та призначили судові експертизи. Слідство триває.

Поліцейські закликають водіїв обов’язково враховувати погодні умови перед поїздкою. Під час руху на слизькій дорозі будьте максимально уважними та обережними. Не перевищуйте швидкість. Дотримуйте безпечної дистанції. Не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

Відділ комунікації поліції Одещини