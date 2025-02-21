Поліцейські розслідують обставини смерті чоловіка під колесами потяга в Роздільнянському районі

Про трагічну подію, яка сталася вчора, 20 лютого, вночі у Степанівській громаді, правоохоронцям повідомили медики, а їм – черговий по станції.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції попередньо встановила, що 41-річний чоловік, яким виявився житель іншої області, раптово вийшов на колії і не реагував на звукові сигнали, які подавав йому машиніст. Останній, побачивши, що людина не реагує, застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося. На жаль, потерпілий отримав несумісні з життям травми. Його тіло направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо це призвело до загибелі людини.

Всі обставини встановлюються. Розслідування триває.

Роздільнянський районний відділ поліції Одещини