Поліцейські розслідують смертельну ДТП у селі Онок на Закарпатті (фото)

Слідчі Відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції розпочали досудове слідство за фактом смертельної аварії в селі Онок, що неподалік Виноградова. У справі буде проведено експертні дослідження.

18 квітня близько 17:30 до поліції надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими у селі Онок Берегівського району. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції, працівники якої провели першочергові слідчі дії та встановили попередні обставини аварії.

Зʼясувалося, що близько 17:20, 62-річний водій автомобіля «Mazda», рухаючись дорогою сполученням «Онок-Виноградів», не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зʼїхав у кювет, де авто перекинулося. Від отриманих травм водій загинув на місці аварії.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті людини, слідчі поліції Виноградова внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль поміщено на арештмайданчик, а у справі призначать експертні дослідження для встановлення усіх обʼєктивних обставин ДТП. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області