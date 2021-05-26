Поліцейські Шостки розшукують безвісті зниклих підлітків (фото)

У неділю, 23 травня, 16-річний Ярослав Дзюба та його 15-річна подруга Аліна Ляшко поїхали потягом з селища Вороніж додому до дівчини, в село Велика Олександрівка Херсонської області. Підлітки мали бути на Херсонщині по обіді 24 травня, проте там дітей ніхто не бачив, і місце їх перебування залишається невідомим. Мобільних телефонів хлопець та дівчина не мають.

Про їх зникнення у поліцію Шостки повідомила мама Ярослава, якій зателефонували з Херсонщини батьки Аліни. Останні розповіли, що діти в них так і не з’явилися.

На розшук безвісті зниклих підлітків зорієнтований особовий склад поліції Шостки. Відповідні орієнтування з описом зовнішності та фотокартками хлопця та дівчини розіслане у всі відділи та відділення поліції України.

На вигляд Ярославу 17 років, зростом 175 – 178 см, худорлявої статури. Має темне волосся та темні очі.

Був вдягнений зелену спортивну кофту з написом на грудях та чорні спортивні штани. Взутий у темно-сині кросівки.

Аліні на вигляд 16 – 17 років, зростом 160 – 165 см, худорлявої статури. Має довге фарбоване світло-руде волосся та світлі очі.

Дівчина була вдягнута у чорну футболку, червону кофту та сірі джинси. Взута в біло-розові кросівки.

Правоохоронці звертаються до всіх громадян з проханням не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе у розшуку Ярослава Дзюби та Аліни Ляшко, прохання повідомити до Шосткинського районного управління поліції за адресою: м. Шостка вул. Свободи, 67, або за телефонами: 066-750-23-79, 050-327-91-48 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби 102.

Відділ комунікації поліції Сумської області