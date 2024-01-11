Поліцейські столиці розшукують 13-річного втікача (фото)

Дорогою до школи на проспекті Правди 13-річний хлопчик втік від бабусі, сів у транспортний засіб та поїхав у невідомому напрямку. Правоохоронці просять допомогти встановити місце знаходження дитини.

Повідомлення про зникнення малолітнього надійшло до поліції Києва сьогодні вранці. На розшук дитини орієнтований увесь особовий склад Подільського управління поліції, патрульна поліція та інші оперативні служби.

Розшукується – Гліб Кашперський 04.10.2010 року народження. Прикмети – зріст 146 см, середньої тіло будови, русяве волосся, в окулярах. Був одягнутий в синю куртку, синю шапку з червоними автобусами, зелені штани, темно-зелений рюкзак. Хлопчик не розмовляє.

Особлива увага водіям та пасажирам громадського транспорту – малолітній любить кататись по місту. Окрім цього може перебувати в закладах громадського харчування або дитячих кімнатах.

При отриманні будь якої інформації про можливе місце знаходження дитини, просимо повідомити за номером 0987462572 або 102.

Відділ комунікації поліції Києва