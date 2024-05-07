Поліцейські Сумщини встановлюють обставини ДТП з двома загиблими (фото)

Двоє чоловіків загинуло та один травмований внаслідок автопригоди у смт Недригайлів Роменського району. На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції.

Подія сталася сьогодні, близько 13:50, на автодорозі Н-07 у смт Недригайлів. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнення відбулось між вантажним автомобілем марки “DAF”, під керуванням 45-річний чоловіка, та автомобілем марки “Dacia Logan”, за кермом якого був 68-річний житель м. Суми.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика та його 35-річний пасажир від отриманих ушкоджень померли на місці події. Керманич вантажівки отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Наразі у поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області