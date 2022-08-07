Поліцейські та рідні розшукують безвісти зниклу 18-річну жительку Дубенського району (фото)

Розшукується Шемачек Андріана Миколаївна, 03.11.2003 р.н., жителька села Пашева Дубенського району.

Із заявою про розшук доньки до поліції звернувся її батько. Дівчина проживала зі своїм хлопцем, однак після сварки із ним 29 липня вона пішла з дому і досі її місцеперебування невідоме.

На вигляд зниклій 17-18 років, худорлявої тілобудови, зріст 150-160 см, волосся темне.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування зниклої, просимо повідомити до поліції за номером телефону 097 148 3153 або 102.

Відділ комунікації поліції Рівненської області