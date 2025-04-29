Поліцейські та рідні розшукують безвісти зниклу 19-річну костопільчанку (фото)
Про те, що донька 24 квітня близько 15 години пішла з дому та не повернулася, до поліції повідомила 40-річна матір.
Яскал Олена Віталіївна, 2006 року народження
Прикмети: на вигляд 20-25 років, зріст приблизно 165-170 см, середньої тіло будови, має темне довге волосся та карі очі.
Відомо, що дівчина і раніше неодноразово зникала з дому.
Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація, щодо місця знаходження 19-річної костопільчанки, негайно повідомте до поліції за номерами телефонів: 097-690-51-16 або 102.Tweet