Поліцейські Тернопільщини встановлюють причину смерті двох рідних братів

Двох чоловіків 1987 та 1980 років народження без свідомості у власному будинку виявив рідний брат. Він вранці 24 грудня прийшов до родичів, аби взяти деякі речі. Проте будинок був зачинений, а на стукіт ніхто не виходив.

Чоловік зміг відчинити двері, а коли зайшов до помешкання, побачив, що брати сплять. Добудитися він їх не зміг, а тому викликав бригаду екстреної медичної допомоги. Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть жителів Гримайлівської територіальної громади і повідомили про це на спецлінію “102”. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Гусятинського відділення поліції.

Брат загиблих повідомив, що коли зайшов до будинку, то відчув запах газу. У кімнаті стояв конвектор із відкрученим краном. Експерт припускає, що брати могли отруїтися газом, так як був відкритий кран на газовій трубі.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.

Працівники поліції звертаються до усіх жителів Тернополя та області бути обачними та обережними, користуючись пічним опаленням, зігрівальними електроприладами чи газовими конвекторами. Перед запалюванням приладу слід відкрити вікно чи кватирку і перевірити провітрювач, який встановлений у пластиковій рамі, перевіряйте наявність тяги у вентиляційному димовому каналі і лише після цього запалюйте газовий прилад.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області