Поліцейські Вінниччини розшукують сім’ю, з якою рідні втратили зв’язок (фото)

Повідомлення про зникнення подружжя та їхнього 4-річного сина надійшло ввечері до Вінницького районного управління поліції 27 липня. В межах розслідування відкритого за фактом зникнення людей кримінального провадження, працівники поліції проводять всі необхідні слідчі та розшукові дії для встановлення їх місця перебування.

Зникла родина, 48-річна Оксана Казьмін, 34-річний Володимир Казьмін та їх 4–річний син Микита, проживає у с. Яришівка Вінницького району та може пересуватися на автомобілі BMW темного кольору на іноземній реєстрації.

Просимо громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваних, повідомляти поліцію за телефонами 102, 098 304 02 70 або 097 946 13 77.

Відділ комунікації поліції Вінницької області