Поліцейські Волині розшукують зниклу 17-річну лучанку (фото)

Правоохоронці встановлюють місце знаходження Юзепчук Галини Андріївни, 7 грудня 2003 року народження, жительку міста Луцьк.

Вчора вночі, 16 вересня, дівчина пішла з дому і не повернулася. Де вона знаходиться зараз, невідомо.

За інформацією, розшукувана може перебувати у місті Жашків Черкаської області.

Звертаємося до громадян, яким відома інформація про місце перебування дівчини, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів: (0332) 742340, 0991420382, 0689475307або 102.

Сектор комунікації поліції Волинської області