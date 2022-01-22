Поліцейські врятували 82-річного чоловіка з автівки, яка «пірнула» в замерзлий магістральний канал (фото)

Сьогодні, 22 січня, під час патрулювання території Новотроїцької територіальної громади на автодорозі поблизу с. Подове поліцейські групи швидкого реагування місцевого відділення поліції Денис Дімін та Олександр Мартинюк побачили автомобіль, який з’їхав у Каховський магістральний канал. В транспортному засобі перебував літній чоловік, який не міг відчинити дверцята та відстебнути ремінь безпеки.

Поліцейські викликали «швидку» і одразу кинулися на допомогу. Денис відкрив двері автівки та за допомогою запальнички перепалив і розірвав ремінь безпеки, звільнивши потерпілого з пастки. У цей час до порятунку долучилися й небайдужі місцеві мешканці, які проїжджали поруч та зупинились, аби допомогти правоохоронцям. Далі інспектори поліції разом із громадянами почали витягати чоловіка з води на берег.

Карета швидкої допомоги доставила 82-річного чоловіка до лікарні. У медзакладі лікарі встановили, що літній водій був у небезпеці, адже в нього піднявся тиск, а також чоловіку загрожувало переохолодження. Тож спільними діями поліцейських та небайдужих громадян вдалося врятувати йому життя.

Дякуємо інспекторам за рішучість, кмітливість і сумлінне виконання службових обов’язків. Так тримати!

Відділ комунікації поліції Херсонської області