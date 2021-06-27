Поліцейські встановлюють обставини нападу на чоловіка у Московському районі Харкова

На даний час один зі зловмисників затриманий, встановлюється місцезнаходження ще двох.

26 червня до Харківського райуправління поліції № 2 надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що приблизно о 03:20 на вулиці Гвардійців Широнінців невідомі напали на чоловіка та заволоділи його майном.

Потерпілим виявився 23-річний громадянин Марокко. Він розповів, що прибув на автомобілі товариша до місця свого проживання. Коли він вийшов з легковика, до нього підійшли троє чоловіків, які проїжджали повз на іншій автівці. Зловмисники одразу почали наносити заявнику удари руками по голові та вимагати в нього сумку. В результаті, нападники відібрали у потерпілого сумку, в якій знаходились грошові кошти у розмірі 15 тисяч гривень, мобільний телефон, навушники, ключі та документи.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та вилучила речові докази.

Медики надали потерпілому допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

На даний час один з нападників — 26-річний громадянин Марокко затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.

На даний час поліцейськими вживаються заходи, направлені на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

Відділ комунікації поліції Харківської області