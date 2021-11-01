Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП у Волноваському районі (фото)

На автошляху Малинівка – Голубицьке перекинувся автомобіль Opel Vеctra. Внаслідок аварії 26-річний водій загинув на місці.

До Волноваського районного відділу поліції надійшло повідомлення про зникнення мешканця села Голубицьке, який вночі поїхав на автомобілі Opel Vеctra у невідомому напрямку. За попередньою інформацією, чоловік знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Встановлено, що 31 жовтня у проміжок часу з 02:30 до 06:15 на автошляху Малинівка – Голубицьке водій під час повороту не впорався з керуванням авто, машина виїхала за межі проїжджої частини та перекинулася. Чоловік отримав смертельні тяжкі ушкодження.

Повні обставини події встановлюються.

Поліція закликає бути уважними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху.

Волноваський районний відділ поліції Донецької області