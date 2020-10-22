Поліцейські встановлюють обставини загибелі матері з донькою у Києві (відео з квартири загиблих)

Від отриманих травм обидві потерпілі загинули на місці. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, у рамках якого поліцейські встановлюватимуть усі обставини та причини цієї події.

Сьогодні до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Солом’янській з вікна квартири випала жінка з дитиною. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

Встановлено, що з дев’ятого поверху квартири випали 29-річна жінка та її 6-річна донька, які від отриманих травм померли.

На місці події правоохоронці провели ряд необхідних першочергових слідчих дій. Попередньо встановлено, що жінка проживала у квартирі разом з родичами та мала певні життєві проблеми.

Зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини та причини цієї події.

Відділ комунікації поліції Києва