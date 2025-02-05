Поліцейські встановлюють обставини падіння з 16-го поверху матері з дитиною в Одесі
Повідомлення про падіння людей з вікна 16-го поверху житлового будинку правоохоронці отримали сьогодні вранці.
На жаль, від отриманих травм жінка померла на місці, а дитину, віком близько 5-ти років, госпіталізовано. Їх особи встановлюються.
На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та ювенальні поліцейські. Правова кваліфікація події буде надана згодом.
Одеське районне управління поліції № 1Tweet