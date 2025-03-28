Поліцейські встановлюють обставини падіння з багатоповерхівки літньої жінки в Чорноморську

Про подію, що сталась вчора близько 11-ї години на одній з вулиць міста, в поліцію повідомили очевидці.

Попередньо поліцейські встановили, що 73-річна місцева жителька випала з вікна сходового майданчика на восьмому поверсі багатоповерхового житлового будинку, в якому і мешкала.

Жінка загинула. Її тіло буде скеровано на судово-медичну експертизу.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Одеське районне управління поліції №2