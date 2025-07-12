Поліцейські встановлюють обставини пошкодження пам’ятників на одному із кладовищ Одеси

Сьогодні, 12 липня, вранці охоронець цвинтаря повідомив про руйнування надгробків. На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, причетних до неї.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.

Одеське районне управління поліції № 1