Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП у Деснянському районі столиці (фото)

Водійка автомобіля «Смарт» не впоралась з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, внаслідок чого зіткнулась із іншим автомобілем.

Смертельна аварія сталася сьогодні вранці на проспекті Броварському. На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції.

Попередньо встановлено, що водійка автомобіля «Смарт», 1992 року народження, не впоралась із керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, внаслідок чого зіткнулась із автомобілем «Форд». Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Слідчі зʼясовують усі деталі автопригоди.

Після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію.

Відділ комунікації поліції Києва