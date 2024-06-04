Поліцейські встановлюють обставини травмування хлопчика 1 року та 9 місяців

Дитина випала з вікна другого поверху приватного будинку. Наразі вона знаходиться у лікарні під наглядом медиків.

Про подію, що сталася вчора, 3 червня, у селі Нерубайське, до поліції повідомили лікарі.

Поліцейські попередньо встановили, що малюк забрався на підвіконня, сперся на москітну сітку та випав з вікна другого поверху, коли його 24-річна мати ненадовго пішла на кухню та залишила сина одного без нагляду.

Жінка одразу викликала сину «швидку», яка доставила його до лікарні.

Медики діагностували хлопчику кататравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій грудної клітки. Наразі він перебуває під наглядом лікарів, йому надається необхідна медична допомога.

Родина в поле зору правоохоронців раніше не потрапляла.

Ювенальні поліцейські відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 провели з матір’ю травмованого хлопчика профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Відносно жінки правоохоронці склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою кваліфікується ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

За таке правопорушення суд може накласти на жінку стягнення у вигляді попередження або штрафу від 850 до 1700 грн.

Поліцейські вкотре наголошують батькам: для недопущення подібних випадків радимо встановлювати на вікнах спеціальні замки і не залишайте маленьких дітей без нагляду.

ГУ Національної поліції в Одеській області