Поліцейські встановлюють обставини загибелі двох людей від вибуху в морі

Подія сталася сьогодні, 7 червня, вдень у селищі Затока Кароліно-Бугазької громади.

Попередньо встановлено, що під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків.

Особи загиблих наразі встановлюються.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського районного відділу поліції, фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Встановлюються повні обставини події та вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Поліцейські закликають жителів та гостей Одещини суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено. Не нехтуйте заходами безпеки і відпочивайте лише на тих пляжах, які були перевірені фахівцями на відсутність небезпечних предметів і дозволені для відвідувань.

Головне управління Національної поліції в Одеській області