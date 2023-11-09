Поліцейські встановлюють обставини загибелі на залізниці 14-річної жительки Арциза

Її тіло вчора пізно ввечері виявив машиніст вантажного потяга на залізничних коліях біля в’їзду у місто.

Зі слів чоловіка, рухаючись у напрямку станції Сарата, він побачив, що між коліями лежить людина, і відразу зупинив потяг. На місце події виїхали співробітники територіального підрозділу поліції та судово-медичний експерт.

Під час огляду на тілі дитини правоохоронці виявили тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми та ушкодження ноги. Для встановлення причини смерті дівчинки, тіло направили на судово-медичну експертизу.

Родина дівчини у поле зору поліції не потрапляла, за місцем мешкання характеризується позитивно.

Поліцейські встановлюють всі обставини пригоди. Вирішується питання про правову кваліфікацію та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відділ комунікації поліції Одещини