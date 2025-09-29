Поліцейські встановлюють обставини загибелі жінки на залізниці в Одесі

Про трагічну подію, яка сталася сьогодні, 29 вересня, вранці поліцейським повідомила співробітниця залізничної станції.

Прибувши на місце, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції попередньо встановила, що 75-річна жінка переходила залізничні колії у невстановленому місці, не реагуючи на сигнали машиніста локомотива. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося. На жаль, жінка загинула.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людини) Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають громадян дотримуватися правил безпеки на залізниці, не ходити коліями, переходити залізничні шляхи лише у встановлених місцях після перевірки відсутності залізничного транспорту.

Одеське районне управління поліції № 1