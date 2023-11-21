Поліцейські встановлюють свідків смертельної ДТП у Звягельському районі уночі 16 листопада (фото)

Унаслідок перекидання автомобіля ВАЗ загинули двоє жінок, травми отримали двоє дітей. Встановлено, що 29-річний водій транспортного засобу перебував у стані сп’яніння. Нині триває досудове розслідування, поліцейські просять відгукнутися громадян, які можуть володіти важливою для слідства інформацією.

Нагадаємо, вказана дорожньо-транспортна пригода сталася 16 листопада близько 23:40 у с. Кропивні Брониківської громади. За відомими обставинами водій автомобіля «ВАЗ» не впорався з керуванням та допустив з’їзд за межі проїзної частини. Унаслідок цього транспортний засіб перекинувся.

У результаті двоє пасажирок автомобіля, віком 41 та 45 років, загинули на місці події. Травми отримали й 11-річна дівчинка та 2-річний хлопчик, жителі Брониківської громади. Їх було ушпиталено до травматологічного відділення Звягельської багатопрофільної лікарні.

Усі обставини ДТП з’ясовуються у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Шановні громадяни! Якщо ви стали свідками або очевидцями вказаної дорожньо-транспортної пригоди, володієте іншою інформацією, що може бути важливою для слідства, просимо звернутися до Звягельського райвідділу поліції (м. Звягель, вул. Івана Франка, 3а) або зателефонувати за номером 093-462-99-16 або «102».

Звягельський районний відділ поліції