Поліцейські встановили організаторів нелегальних автоперегонів поблизу Тернополя

Захід організували двоє неповнолітніх жителів Тернополя. Їхні батьки понесуть адміністративну відповідальність за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Нагадаємо, у соцмережах було опубліковано відео, як неподалік Тернополя водії автомобілів влаштували несанкціоновані перегони. Дану інформацію правоохоронці внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Поліцейські опрацювали відео, яке поширили з місця події у соцмережах, та встановили осіб, причетних до організації несанкціонованих автоперегонів. Це – двоє неповнолітніх жителів Тернополя.

Поліцейські склали на батьків одного з хлопців протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Також вирішується питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності батьків іншого неповнолітнього.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області