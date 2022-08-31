Поліцейські з’ясовують обставини двох ДТП на Волині, в яких постраждали діти (фото)

Аварії трапились у Луцьку та Камені-Каширському.

Так, учора у Камені-Каширському 66-річний водій Ford, рухаючись заднім ходом в дворі будинку, допустив наїзд на 2-річного хлопчика. Внаслідок ДТП дитина травмувалася, її госпіталізували у реанімаційне відділення обласної лікарні. На місці події працювали слідчі.

Цього ж дня у Луцьку на перехресті вулиць Боженка та Мамсурова Volkswagen зіткнувся із ВАЗ 21070. У результаті водій, 32-річний лучанин, та пасажир, 47-річний чоловік, ВАЗу отримали тілесні ушкодження. Окрім цього, травмувався 7-річний пасажир Volkswagen, його ушпиталили до лікарні.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження.

Сектор комунікації поліції Волинської області