Поліцейські Закарпаття розслідують дві смертельні ДТП, що трапилися протягом доби

Протягом доби на Закарпатті трапилися дві смертельні автопригоди. Так, вчора, 7 липня, близько 16:30 до поліції надійшло повідомлення про ДТП в урочищі поблизу села Лозянське.

Прибувши за викликом поліцейські Міжгір’я встановили, що 40-річний житель місцевий житель, керуючи вантажним автомобілем «ГАЗ» не впорався з керуванням та перекинувся з пагорба вниз.

Від отриманих у результаті аварії травм, дорогою до лікарні померла 61-річна пасажирка вантажівки. Ще троє жінок, віком 33, 35 та 58 років, які перебували у кузові авто, а також сам водій транспортного засобу, отримали тілесні ушкодження та наразі перебувають у лікарні.

Інша смертельна аварія трапилася уже за опівніч на Тячівщині. Близько 3:20 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Нересниця. На місці події поліцейські встановили, що 19-річний водій автомобіля Skoda Octavia, житель села Тисалово, під час обгону автомобіля Skoda Octavia, під керуванням 16-річної жительки села Терново, не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною опорою, а згодом – і з транспортним засобом, який обганяв.

У результаті від отриманих травм 19-річний водій помер дорогою до лікарні.

За обома фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках розслідування, поліцейські встановлять усі об’єктивні обставини дорожньо-транспортних пригод, а також з’ясують, хто надав право керувати автомобілем неповнолітній учасниці аварії на Тячівщині.

Поліція Закарпатської області