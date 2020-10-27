Поліцейські затримали нетверезого водія, який вчинив смертельне ДТП (фото)

26 жовтня у Томашпільському районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Skoda та «Москвич». У результаті автопригоди загинув водій «Москвича». Правопорушник, який вчинив аварію, затриманий в процесуальному порядку. Поліцейські з’ясовують причини та обставини автопригоди.

Аварія сталась близько 09.00 години поблизу села Горишківське. За кермом автомобіля Skoda Octavia перебував 26 – річний місцевий житель.

За попередньою інформацією слідства, водій іномарки, під час випередження попутного автомобіля, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем «Москвич».

Внаслідок аварії 76 — річний кермувальник «Москвича» загинув на місці події.

Водій іномарки під час аварії не постраждав, він мав зовнішні ознаки сп’яніння . Чоловік затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина аварії.

За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Вінницької області