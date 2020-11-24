Поліцейського судитимуть за ДТП на Московському проспекті у Харкові (фото)

За погодженням з Харківською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно поліцейського за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що заподіяло тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

Як повідомлялось раніше, у ході досудового розслідування встановлено, що 21-річний сержант патрульної поліції, перебуваючи поза службою, керуючи автомобілем «Opel Tigra», в салоні якого було ще троє пасажирів (його колег), їхав по Московському проспекту зі швидкістю понад 100 км/год. Намагаючись проїхати між двома іншими автівками, він зіткнувся з однією з них. Від удару автомобіль «ВАЗ 2104» зіткнувся з вантажівкою «Volvo FH12» з причепом, яка нерухомо стояла на крайній правій полосі.

«Opel Tigra» з’їхав з дорожнього покриття, вдарився в бордюрний камінь та, зруйнувавши декоративну металеву огорожу, не менше двох разів перекинувся через дах, внаслідок чого дві пасажирки випали із заднього сидіння через заднє вітрове скло, одна з них отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Крім того, постраждав і водій автівки «ВАЗ 2104» — він отримав тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Досудове розслідування здійснювало територіальне управління ДБР, розташоване в м. Полтаві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури