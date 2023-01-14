Поліцейський загинув у зіткненні службового авто з фурою на Дніпропетровщині (фото, відео)

Серйозна ДТП сталася на трасі у Синельниківському районі у суботу, 14 січня. У районі смт Петропавлівка зіткнулися поліцейський автомобіль та фура DAF.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на журналістів Telegram-каналу «Дніпро Оперативний».

За попередньою інформацією, автомобіль поліції виїхав на “зустрічку”, де і зіткнувся з DAF. В результаті фура перекинулася, а авто поліції злетіло з дороги.

Двох поліцейських з місця аварії забрала «швидка». На жаль, одного з них урятувати не вдалося.