Поліцейським Одеської, Черкаської та Тернопільської областей вдалося оперативно розшукати трьох зниклих братів

Хлопчиків з міста Ананьїв виявили разом з матір’ю в автобусі міжміського сполучення на автовокзалі міста Тернопіль. З ними все добре.

Про зникнення братів 11, 8 та 6 років до поліції повідомила їхня бабуся, яка опікувалась онуками останні два роки, поки батьки працювали за кордоном. Літня жінка розповіла поліцейським, що діти вранці пішли до школи, але до навчального закладу не дійшли і додому вчасно не повернулися. Тоді вона й забила на сполох.

Поліцейські встановили, що кілька днів тому з-за кордону до синів приїжджала мати і мала намір забрати їх до себе, але бабуся була проти. Вони почали відпрацьовувати версію, що дітей могла забрати мати, а паралельно розшукували їх серед знайомих та на вулицях міста. З’ясувавши, що жінка може перебувати в Умані або рухатися автобусом в напрямку Тернополя, правоохоронці орієнтували на пошуки хлопчиків колег з Черкаської та Тернопільської областей. За кілька годин після початку пошуків, дітей разом з матір’ю розшукали – вони їхали у напрямку кордону.

«Жінка надала поліцейським підтверджуючі документи на синів та пояснила, що зараз триває процес розлучення з їхнім батьком, і місце проживання дітей вони не узгодили ні між собою, ні документально. Хлопчики тимчасово жили з матір’ю чоловіка. Бабусю належним чином сповістили, що онуки знайдені і не стали жертвами протиправних дій, – розповів начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський. – Досить часто нам доводиться врегульовувати сімейні конфлікти, учасники яких, не бажаючи дійти згоди щодо визначення порядку участі у вихованні дітей, завдають їм психологічної травми, що неприпустимо. Це один із таких випадків. Родинний конфлікт учасникам цієї події ще доведеться розв’язати».

Поліцейські закликають усіх ставити інтереси дітей вище за власні і не втягувати їх у чвари. У разі, якщо ви не в змозі вирішити проблему самостійно, звертайтеся по допомогу в поліцію, соціальні служби, до суду.

Подільське районне управління поліції Одещини