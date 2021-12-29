Поліція Білоцерківщини розшукує 12-річну дівчину (фото)

28 грудня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 12-річної Кузьменко Вікторії. Рідні повідомили, що дівчинка самостійно залишила домівку і на зв’язок з ними не виходить.

ПРИКМЕТИ: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся фарбоване рожевого кольору, обличчя овальне.

ОДЯГНУТА: куртка синього кольору (до колін) з білим хутром, обшитим знизу, штани джинсові широкого крою з підкатами, взуття спортивне, чорно-білого кольору. При собі має сірий рюкзак.

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дівчинки телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

Відділ комунікації поліції Київської області