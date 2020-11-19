Поліція Буковини розшукує безвісти зниклого неповнолітнього хлопця (фото)

Співробітники Кельменецького відділу поліції розшукують 10-річного жителя села Слобідка – Івана Кужеля. Прохання до громадян допомогти у пошуках хлопчика.

До поліції звернувся батько дитини та повідомив, що сьогодні, 19 листопада, приблизно о 16:30 пішов з дому у невідомому напрямку його 10-річний син. Зі слів заявника, хлопчик мав намір іти до сестри у Вінницьку область.

Прикмети розшукуваного: середнього зросту, міцної тілобудови.

Був одягнутий: коричнева камуфляжна куртка, світлі штани, чорні чоботи.

На розшук дитини орієнтовано слідчо-оперативну групу та особовий склад Кельменецького відділу поліції, інспекторів ювенальної превенції та всі наряди поліції Чернівецької області.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження хлопчика – прохання терміново повідомити за номером спецлінії «102».

Національна поліція України