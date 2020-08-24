Поліція Буковини розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Сьогодні, 24 серпня, до поліції звернулася 80-річна жителька Сторожинця та повідомила про те, що її 17-річна онука Фрунза Христина Юріївна вчора пішла з дому та досі не повернулася.

Прикмети розшукуваної: зріст 160 см, обличчя кругле, волосся довге світле, середньої тілобудови.

Пошуки неповнолітньої наразі тривають, тому правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини – прохання негайно повідомити на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області