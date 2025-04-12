Поліція Буковини розшукує малолітню дівчинку (фото)

Правоохоронці закликають небайдужих громадян допомогти у пошуках 13-річної жительки с. Чагор Руснак Еріку Іллівну, яка учора, 11 квітня, пішла з дому та досі не повернулася. Наразі на розшук дівчини орієнтовано всі наряди поліції Чернівецької області.

Прикмети розшукуваної: зріст 160 см, худорлява, волосся середньої довжини, коричневе на корінні та червоне по всій довжині. Була одягнута у чорну куртку, світлі джинси та білі кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження Руснак Еріки Іллівни – прохання терміново повідомити на спецлінію «102» чи за номером телефону: +380952524033.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області