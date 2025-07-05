Поліція Буковини розшукує зниклого 15-річного хлопця (фото)

Правоохоронці закликають небайдужих громадян допомогти у пошуках 15-річного Порубаного Владислава Васильовича, який учора, 4 липня, пішов з дому та досі не повернувся. Наразі на розшук буковинця орієнтовано всі наряди поліції Чернівецької області.

Прикмети розшукуваного: худорлявої тілобудови, зріст 177 см, волосся темне, очі карі.

На момент зникнення був одягнений у білі шорти, білу футболку та білі кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітнього жителя м. Вижниця – прохання терміново повідомити на спецлінію «102» або за номерами телефонів:

📞 +38068 354 36 02

📞 +38050 082 22 53

Відділ комунікації поліції Чернівецької області