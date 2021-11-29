Поліція Черкащини розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Зник 14-річний житель села Мокра Калигірка, Звенигородського району, Денис Романцевич. За інформацією опікунів зниклого, на зв’язок хлопець не виходить з учора.

Прикмети: зріст 158 см, середньої тілобудови, обличчя овальне, волосся світле. На лівій брові виголена лінія, яка розділяє її на дві частини, очі сірі. Має шрами на лівій руці з внутрішньої сторони та на правій нозі в області колінного суглоба.

Був одягнений: у джинси, куртку, кросівки темного кольору та червону кофту.

Якщо хтось володіє інформацією про можливе місцеперебування неповнолітнього, поліція просить зателефонувати за номером 102.

Сектор комунікації поліції Черкаської області