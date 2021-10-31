Поліція Черкащини розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Учора, близько 10:00 години, 17-річна Владислава Лівенко пішла з дому та досі не повернулася.

Про зникнення дівчини до поліції повідомила її тітка. Дівчина на зв’язок із рідними не виходить. Наразі її місцеперебування невідоме.

Була одягнена: у чорну кофту з капюшоном, чорні джинси, чорні кросівки на високій підошві.

Якщо хтось володіє інформацією про можливе місцеперебування неповнолітньої, просимо телефонувати за номером 102 або 047-48-6-15-02.

Сектор комунікації поліції Черкаської області