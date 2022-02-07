Поліція Черкащини розшукує неповнолітню уманчанку (фото)

16-річна неповнолітня Яна Іванова пішла з дому вночі 6 лютого у селі Крачківка Уманського району. Мобільний телефон дівчини вимкнений й рідним невідоме її місцеперебування. Яна може знаходитися у Києві.

Рідні шукали неповнолітню дівчину всю ніч після того, як помітили її зникнення. Вранці 6 лютого вони звернулися по допомогу до поліції, та просять небайдужих допомогти з пошуками.

Прикмети: зріст близько 165 см, середньої статури, волосся чорне середньої довжини.

Одягнена в чорну куртку довжиною до коліна, чоботи чорні у стилі “мілітарі”. При собі може мати дві чорні валізи.

Якщо вам відомо про місцезнаходження дівчини, повідомте до поліції за телефоном «102».

Сектор комунікації поліції Черкаської області