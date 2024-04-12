Поліція Черкащини розшукує неповнолітнього хлопця (фото)
Уманським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області встановлюється місцезнаходження неповнолітнього Студницького Володимира Володимировича, 2007 року народження.
Хлопець 10 квітня, близько 18:00 години вийшов з дому та до цього часу не повернувся.
Прикмети: зріст близько 182 см., худорлявої тілобудови, коротке, темне волосся.
У разі отримання будь-якої інформації про місце знаходження вищевказаного хлопця просимо повідомити на оперативну лінію «102».
Відділ комунікації поліції Черкаської областіTweet