Поліція Черкащини розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Уманським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області встановлюється місцезнаходження неповнолітнього Студницького Володимира Володимировича, 2007 року народження.

Хлопець 10 квітня, близько 18:00 години вийшов з дому та до цього часу не повернувся.

Прикмети: зріст близько 182 см., худорлявої тілобудови, коротке, темне волосся.

У разі отримання будь-якої інформації про місце знаходження вищевказаного хлопця просимо повідомити на оперативну лінію «102».

Відділ комунікації поліції Черкаської області