Поліція Черкащини розшукує зниклу 17-річну дівчину (фото)

Розшукується Курбанова Анастасія Сергіївна, яка 7 лютого, близько 13:00 години, вийшла з дому та не повернулася. Про її зникнення повідомила бабуся. На цей час місцеперебування дівчини невідоме, її телефон поза зоною досяжності.

Нині на пошуки зниклої орієнтовані підрозділи поліції Черкаської області та особовий склад поліції Канева.

Одягнена: чорна куртка, шапка біло-молочного кольору, коричневі штани (підкочені знизу), короткі блискучі дуті черевики чорного кольору.

Прикмети: зріст 150-153 см, середньої тілобудови, волосся фарбоване у темний каштановий відтінок (довжина по плечі), очі карі.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про зниклу, просимо одразу повідомляти на спецлінію “102”, або писати нам у соціальних мережах.

Відділ комунікації поліції Черкаської області