Поліція Черкащини розшукує зниклу безвісти неповнолітню дівчину (фото)

Допоможіть знайти 15-річну Деревʼянко Євгенію Вадимівну.

Про її зникнення до поліції повідомила мама та просить небайдужих допомогти з пошуками доньки.

30 жовтня близько 10:00 години Євгенія вийшла з дому на прогулянку з собакою, та до цього часу не повернулася. Мобільний телефон із собою дівчина не має. Раніше неповнолітня не зникала.

Прикмети розшукуваної: тілобудова – середня, зріст – 165 см, волосся – середнє, темне. На обличчі має веснянки.

Була одягнена: джинси, куртка чорна з білими смугами на рукавах, кросівки чорні.

Собака має зелений ошийник та зелений повідець, середня за розміром.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місце знаходження Євгенії Деревʼянко або надати іншу корисну інформацію, що допоможе з пошуками. Просимо негайно телефонувати на лінію «102» або писати нам у соціальних мережах.

Відділ комунікації поліції Черкаської області