Поліція Черкащини розшукує зниклу неповнолітню дівчину (фото)

Допоможіть знайти 15-річну Пастушенко Анну Дмитрівну.

3 липня дівчина пішла з дому та до цього часу не повернулася. Про її зникнення до поліції повідомила бабуся, яка просить небайдужих допомогти з пошуками онуки.

Зникла – Пастушенко Анна Дмитрівна, 2009 року народження, жителька смт Єрки Звенигородського району, Черкаської області.

Прикмети розшукуваної: очі – сірі, світло-русяве довге волосся.

Була одягнена: у білу футболку, помаранчеві штани, босоніжки білого кольору. При собі мала рюкзак бузкового кольору.

Правоохоронці звертаються до всіх, хто може допомогти встановити місцезнаходження дівчини або надати іншу корисну інформацію, яка допоможе з пошуками. Просимо негайно телефонувати на лінію «102» або писати нам у соціальних мережах.

Відділ комунікації поліції Черкаської області