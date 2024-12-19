Поліція Чернігівщини розшукує зниклого 11-річного хлопчика (фото)
Ніжинським районним управлінням поліції ГУНП в Чернігівській області розшукується зниклий Євлах Максим Віталійович, 2013 року народження, мешканець міста Ніжина.
Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції ввечері 18 грудня. Зі слів матері, близько 14:00 хлопчик пішов гуляти та досі не повернувся.
Прикмети зниклого хлопчика: зріст близько 146 см, худорлявої статури, волосся русяве, має косоокість на ліве око. Хлопчик має вади мовлення.
Був одягнений у синю куртку та сірі або чорні ботинки на липучках.
Поліція звертається до усіх громадян, які володіють будь-якою інформацією, здатною допомогти встановити місцеперебування дитини, з проханням негайно телефонувати за номером
068 469 52 39 або «102».
Не залишайтесь байдужими!
ГУ Національної поліції в Чернігівській областіTweet