Поліція Чернігівщини розшукує зниклого 11-річного хлопчика (фото)

Ніжинським районним управлінням поліції ГУНП в Чернігівській області розшукується зниклий Євлах Максим Віталійович, 2013 року народження, мешканець міста Ніжина.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції ввечері 18 грудня. Зі слів матері, близько 14:00 хлопчик пішов гуляти та досі не повернувся.

Прикмети зниклого хлопчика: зріст близько 146 см, худорлявої статури, волосся русяве, має косоокість на ліве око. Хлопчик має вади мовлення.

Був одягнений у синю куртку та сірі або чорні ботинки на липучках.

Поліція звертається до усіх громадян, які володіють будь-якою інформацією, здатною допомогти встановити місцеперебування дитини, з проханням негайно телефонувати за номером

068 469 52 39 або «102».

Не залишайтесь байдужими!

ГУ Національної поліції в Чернігівській області