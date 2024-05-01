Поліція Чернігівщини розшукує зниклого безвісти 17-річного хлопця (фото)

Прилуцьким районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області розшукується безвісти зниклий Кузовлєв Дмитро Сергійович, 2006 року народження, житель села Удайці Прилуцького району. Неповнолітній 29 квітня пішов з дому і дотепер місце його перебування невідоме.

Прикмети зниклого: зріст 185 см, худорлявої тілобудови, волосся темне довге, має невеликі вуса (як на фото).

Був одягнений: сіра кофта, чорні штани, білі кросівки.

За попередньою інформацією, хлопець може перебувати у м. Ніжин.

Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе в розшуку Дмитра, поліція просить повідомити за телефонами: 0957255620 або 102. Не залишайтеся байдужими.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області