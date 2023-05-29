Поліція Чернігівщини розшукує зниклого неповнолітнього хлопця (фото)

До Новгород-Сіверської поліції надійшло повідомлення про зникнення Греченко Геннадія Володимировича 2006 року народження. Неповнолітній пішов з дому 28 травня та до цього часу його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: світло-русяве волосся на лівій щоці родима пляма червоного кольору.

Був вдягнений в джинси темно-синього кольору, салатові кеди, спортивну кофту з салатовими вставками та червоний картуз.

Поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного – негайно телефонуйте за номером «102».

ГУ Національної поліції в Чернігівській області