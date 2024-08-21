Поліція Чернігівщини розшукує зниклу дитину (фото)

Чернігівським районним управлінням поліції ГУНП в Чернігівській області розшукується безвісти зникла Лебедєва Христина Олексіївна, 2010 року народження.

21 серпня о пів на першу ночі з заявою про зникнення доньки звернулась її матір. За словами жінки, дитину вона бачила зранку 20 серпня і дотепер місце її перебування невідоме.

Прикмети зниклої: зріст 162 см, худорлявої статури, волосся довге темно-русявого кольору, очі блакитні.

Поліцейські вживають заходів щодо встановлення місця перебування зниклої. Орієнтування на розшук отримали всі служби поліції.

Громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе в розшуку, поліція просить повідомити за телефонами (0462)619-911 або «102». Не залишайтеся байдужими!

Відділ комунікації поліції Чернігівської області