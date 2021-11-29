Поліція Дніпра розшукує 15-річного хлопця (фото)

28 листопада близько 06.00 Іван Кузін пішов з місця мешкання в Соборному районі міста та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: на вигляд 15-16 рокiв, зрiст близько 168 см, худорлявої статури, коротке темне волосся. Особлива прикмета – погано бачить.

Був одягнений: коричневі ботинки, сині джинси, чорна футболка, светр чорного кольору, без верхнього одягу.

Усім, хто володіє будь-якою інформацію про місце перебування Івана, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (097) 266 17 72.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП