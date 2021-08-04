Поліція Дніпра розшукує 15-річного Івана Кузіна (фото)
3 серпня близько 14:00 підліток пішов з дому по вулиці Матроса Кішки, що у Соборному районі міста Дніпро, та до теперішнього часу його місцеперебування невідоме.
Прикмети: зріст близько 160 см, тіло середньої статури, волосся русявого кольору, карі очі.
Особливі прикмети – погано бачить.
Хлопець був одягнений у сині шорти, чорну футболку, чорні гумові капці, чорну кепку з написом «Nike».
Усіх хто володіє будь-якою інформацію про місце знаходження Івана Кузіна, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (097) 266 17 72.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського районного управління поліції