Поліція Дніпра розшукує 15-річного Івана Кузіна (фото)

3 серпня близько 14:00 підліток пішов з дому по вулиці Матроса Кішки, що у Соборному районі міста Дніпро, та до теперішнього часу його місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст близько 160 см, тіло середньої статури, волосся русявого кольору, карі очі.

Особливі прикмети – погано бачить.

Хлопець був одягнений у сині шорти, чорну футболку, чорні гумові капці, чорну кепку з написом «Nike».

Усіх хто володіє будь-якою інформацію про місце знаходження Івана Кузіна, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (097) 266 17 72.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції