Поліція Дніпра розшукує 16-річного хлопця (фото)

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8  вересня  Матвій Фомін пішов з  дому  в Новокодацькому  районі міста та до теперішнього часу його  місце знаходження не відоме.

Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся світле курчяве до плечей, очі темні.

поліція дніпра розшукує 16-річного матвія фоміна

Був одягнутий: кофта, шорти або штани “Puma”, чорні кросівки ” Puma”.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітнього Фоміна  Матвія , 2006  року народження, просимо повідомити
за телефонами  (097)-138-78-37, (096)-810-21-26 , (099)-050-13-94  або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського РУП

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