Поліція Дніпра розшукує 16-річного хлопця (фото)

8 вересня Матвій Фомін пішов з дому в Новокодацькому районі міста та до теперішнього часу його місце знаходження не відоме.

Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся світле курчяве до плечей, очі темні.

Був одягнутий: кофта, шорти або штани “Puma”, чорні кросівки ” Puma”.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітнього Фоміна Матвія , 2006 року народження, просимо повідомити

за телефонами (097)-138-78-37, (096)-810-21-26 , (099)-050-13-94 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП